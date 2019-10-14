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2019-10-14 ما هي الهدايا المتبادلة بين الملك سلمان وبوتين في قصر اليمامة؟ متابعات الخليج 365 - الرياض قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لوحة بعنوان ” عطاء نجد ” هدية تذكارية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. Advertisements وتسلم الملك المفدى من الرئيس الروسي طائر (الصقر) هدية بهذه المناسبة. وكان الزعيمان عقدا جلسة مباحثات رسمية تضمنت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها كما شهدا توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.







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