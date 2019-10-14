22 متعافيًا من السموم في رحاب المدينة المنورة

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي

نظم قسم الرعاية والتأهيل بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث، زيارة إلى مدينة رسول الله بالتعاون مع مكتب الدعوة بالليث، لـ 22 متعافيا وذلك في خضم برنامج العلاج المكثف.

وبين مدير كفى بالليث وسام المهداوي، أن هذه البرنامج يأتي لدعم المتعافين ورفع هممهم خصوصاً في أجواء المدينة الروحانية، وخلاله أقيمت عدد من الأنشطة التوعوية والتثقيفية بمضار التدخين والمخدرات، في حين أبان أن المستفيدين بدى عليهم التأثر فور وصولهم مدينة رسول الله وتعاهدوا فيما بينهم على عدم العودة الى السموم.

وشكر “المهداوي”، مكتب دعوة الليث على تعاونه مع الجمعية في مساعدة الشباب على التعافي ، وتنظيم هذه الزيارات الروحانية والتي كان آخرها تحجيج 20 متعافياً العام الماضي.