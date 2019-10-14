نظام سفير2 يقلص عدد المشرفين في الملحقيات الثقافية إلى 5%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قلص نظام سفير2 للمبتعثين، والذي دشنه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أخيرا في الملحقية الثقافية بباريس نسبة العنصر البشري في الإشراف الدراسي داخل الملحقيات الثقافية في الخارج إلى 5% بعد أن كان 59%، ما سيعزز من كفاءة الإنفاق بشكل كبير جدا .

وأكدت زارة التعليم أن النظام يقلل بعد تدشينه من وجود 521 مشرفا دراسيا على نحو 82 ألف طالب وطالبة حاليا بشكل عملي ومنهجي، ليحصل المبتعث على خدمات سريعة ومميزة وفعالة وذات جودة عالية، إلى جانب ارتفاع التواصل الثقافي والأكاديمي إلى نحو 65% بعد أن كان 4%، في حين ستتراجع نسبة الخدمات المساندة التي يقوم بها المشرفون في الملحقيات من 37% إلى 30%.

النقاط المكتسبة

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وأكدت أن عمليات الفرز والترشيح للعمل في الملحقيات ستخضع للأتمتة الالكترونية، بناء على النقاط المكتسبة التي تعد من المعايير المحددة في الملتقى العاشر للملحقين الثقافيين الذي رعاه وزير التعليم، وصدرت فيه التوصية بتوزيع الكوادر البشرية داخل الوحدات الإدارية بإشراف مباشر من الأمانة العامة للملحقيات، وإيقاف التعاقد، وإيجاد الحلول القانونية للتخلص من الزيادات الموجودة وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة المقر، وتكوين لجنة من عدة إدارات معنية للإشراف على عدم تجديد العقود.

وأوضحت أن المشروع قاد إلى أتمتة 58 خدمة الكترونية من أصل 88 خدمة، حيث إن جميع الخدمات التي يحتاجها الطالب هي خدمات الكترونية 100%، بمعنى أن الطالب لن يحتاج أبدا لأي إجراء يدوي أو تقليدي، بسبب حصر نظام سفير2 لجميع الخدمات وتوفيرها على المنصة لتصبح ذاتية ودون تدخل بشري، وبما يحقق وفرا يقدر بـ 69% من حجم الطلبات المقدمة.

الخط الزمني

وتساعد خاصية تحديد الخط الزمني للطلبة المبتعثين الذي يتيحه نظام سفير2 في إمكانية معرفة مسيرة الطلبات والإجراءات بشكل واضح مع الرصد التاريخي لها، مما يسهم آليا في الحد من عمليات الزيادة العددية داخل الملحقيات، وفق ميكنة دقيقة.

منظومة سفير في نسختها الجديدة: