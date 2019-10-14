العاهل السعودي يؤكد دعمه للتعاون الاستثماري بين المملكة وروسيا

أشاد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات، الإثنين، بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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وقال العاهل السعودي إن بلاده تقدر لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع للعمل مع الرئيس بوتين لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف: "ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات خصوصاً في مجال الطاقة، ستكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا".

وأكد خادم الحرمين الشريفين دعمه للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر.

ورحب باستثمار الصندوقين في أكثر من 30 مشروعاً استثمارياً حتى الآن، مؤكداً الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأول، الذي سيعقد خلال هذه الزيارة ودعمه لها.