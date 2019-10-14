ولي العهد السعودي يدعو لحل سلمي للأزمة السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ضرورة بذل الجهود لحل الأزمة السورية بشكل سلمي ينهي النزاع.

وقال ولي العهد السعودي، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور المملكة اليوم الإثنين: "يجب تجفيف منابع الإرهاب في كل أنحاء العالم".

وأضاف: "نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي، والسعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة".

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وتابع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن رؤية 2030 طموحة، وتعد نقلة نوعية في مسار التطور الشامل للاقتصاد الوطني ونتطلع لمشاركة موسكو بها.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض، اليوم الإثنين، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وعدد من المسؤولين السعوديين والروس.

وزار الرئيس الروسي الرياض آخر مرة في فبراير 2007، فيما استقبلت موسكو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2017.