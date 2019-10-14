جلسة مباحثات رسمية بين العاهل السعودي والرئيس الروسي بالرياض

مباحثات بين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس فلاديمير بوتين

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض.

حضر جلسة المباحثات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت للرئيس الروسي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرياض، اليوم، حيث كان في استقباله بالصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وعدد من المسؤولين السعوديين والروس.





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وزار الرئيس الروسي الرياض آخر مرة في فبراير 2007، فيما استقبلت موسكو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2017.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن الزيارة تعطي شيئا إضافيا فيما يخص تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، إلى جانب تنسيق كثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشار إلى أن وزارتي الدفاع في كل من الرياض وموسكو تعدان لإبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني بين روسيا والسعودية، وأنه توجد اتصالات مكثفة بين الجانبين لإعداد الوثائق والاتفاقيات المقرر توقيعها.





وجرى التحضير لـ30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.

ووفقا لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، فإنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقيات بنحو ملياري دولار.

كان العاهل السعودي قد دعا الرئيس الروسي بوتين إلى زيارة المملكة أثناء استقباله في الكرملين خلال أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.