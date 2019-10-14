- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان : التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد بن سلمان : التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقدير المملكة للدور الروسي لدعم وحدة أراضي اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
وقال ولي العهد خلال اجتماع مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض اليوم إن السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح سموه أن التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان : التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.