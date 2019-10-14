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محمد بن سلمان : التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار

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2019-10-14

محمد بن سلمان : التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقدير المملكة للدور الروسي لدعم وحدة أراضي اليمن والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

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وقال ولي العهد خلال اجتماع مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة بالرياض اليوم إن تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح سموه أن التعاون السعودي الروسي في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.




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