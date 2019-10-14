مبيعات الصقور تتجاوز 4 ملايين ريال والإقبال على المعرض يتواصل

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل معرض الصقور والصيد السعودي في يومه الرابع استقبال الزوار من مختلف الشرائح وعبر أركانه المختلفة التي هدفت إلى إبراز تراث المملكة ودورها في الحفاظ على هذا الموروث ونقله للأجيال الحاضرة وتعليمهم كيف كان الأجداد يعيشون في أرض الجزيرة العربية.

ويقدم المعرض للزوار مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية والمحاضرات العلمية التي سوف يشهدها مسرح المعرض بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية وفقرة الراوي.

وكان قد شهد المعرض خلال الأيام الماضية تفاعلًا كبيرًا وحضورًا لافتًا من قبل الزوار الذين عبروا عن إعجابهم بما شاهدوه مقدمين شكرهم للقائمين على المعرض.

Advertisements

وتجاوزت مبيعات الصقور 4 ملايين ريال مع نهاية ثالث أيام المعرض والذي يستهدف شرائح المجتمع كافة بالإضافة للمهتمين بهواية الصيد ومحبي الصقور من أنحاء العالم.

ويهدف المعرض للتعريف بهواية الصيد بالصقور والحفاظ عليها ونقلها للأجيال؛ كونها إرثًا تاريخيًا للمملكة العربية السعودية واستقطاب الشركات والأفراد من داخل المملكة وخارجها لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها إلى جانب إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة

يذكر أن المعرض يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ويضم 30 قسمًا تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، والأمسيات الثقافية ومزاد الصقور.

ويحرص المعرض على إبراز التراث السعودي وألوانه المختلفة والمحافظة على الهوية الوطنية بمشاركة 350 عارضًا وأكثر من 30 قسمًا متخصصًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية لشغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم.







