عين الرياض .. رحلة ترفيهية تحمل الزوار من معرض الصقور إلى سماء العاصمة

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستمتع زوار معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية برحلة افتراضية تحلق بهم من أرض المعرض إلى سماء العاصمة وأحيائها عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي تمكنهم من رؤية العاصمة بعين الصقر.

ويشهد ركن ” عين الرياض ” إقبالًا كبيرًا من الزوار الذين يرغبون في تجربة هذه الرحلة والإبحار في سماء العاصمة ورؤيتها بعين الصقر.

وقال المشرف على الجناح الفنان شهاب فكري: يقدم جناح عين الرياض عرضًا باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (VR) حيث يرى من خلاله الزائر مدينة الرياض بعين الصقر الطائر متجولًا من أعلى الأفق سابحًا في سماء الرياض.

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وأضاف: تعتبر هذه التقنية من التقنيات الإلكترونية الحديثة التي تعكس مهارات وقدرات الشاب السعودي في مجال الترفيه والثقافة بأسلوب تقني حديث يستمتع من خلالها زوار المهرجان بمشاهدة هذه المعالم وكأنه واقع حقيقي.

وتابع: وقد أشاد الزوار بما شاهدوه من إبداع وجمال هذا المحتوى وبهذه التقنية المميزة.

وقد عبر الفنان التشكيلي شهاب فكري عن شكره وامتنانه لإدارة هذا المهرجان، ولإتاحة الفرصة لمشاركته بعرض هذا المحتوى للجمهور، ويستهدف المعرض شرائح المجتمع كافة بالإضافة للمهتمين بهواية الصيد ومحبي الصقور من أنحاء العالم.

ويهدف المعرض للتعريف بهواية الصيد بالصقور والحفاظ عليها ونقلها للأجيال؛ كونها إرثا تاريخيا للمملكة العربية السعودية واستقطاب الشركات والأفراد من داخل المملكة وخارجها لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور بأنواعها إلى جانب إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية تتناسب مع جميع أفراد العائلة

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ٣٠ قسمًا، تشمل جميع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفاري والأسلحة، إضافة إلى فعاليات متعددة للعائلات، تتنوع في مختلف أركانه، إضافة إلى فعاليات ثقافية وتوعوية، وأمسيات ثقافية، ومزاد الصقور.







