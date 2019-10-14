شكرا لقرائتكم فيديو.. تفاصيل 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-14 فيديو.. تفاصيل 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين متابعات الخليج 365 - الرياض بحضور ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم اليوم توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين. Advertisements وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.







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