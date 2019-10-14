وزير الطاقة : المملكة وروسيا بدأتا مرحلة جديدة من التعاون

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة وروسيا بدأتا مرحلة جديدة من التعاون المشترك في كافة المجالات.

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جاء ذلك خلال مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين السعودي والروسي اليوم في قصر اليمامة بالرياض بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتم توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين من بينها توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين المملكة وروسيا وإعلان نوايا مشتركة بين الهيئة السعودية للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية.