بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين .. توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي

2019-10-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.

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وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.

وكان منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي الذي عقد اليوم في المملكة شهد توقيع 17 اتفاقية ومنح 4 شركات روسية تراخيص للعمل في المملكة.