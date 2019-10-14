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فيديو.. بوتين: يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة دون مشاركة المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على محورية دور المملكة في المنطقة مشيرًا إلى استحالة تحقيق التنمية المستدامة بدون مشاركة السعودية.
وقال بوتين في كلمة له خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له في قصر اليمامة بالرياض اليوم إن التنسيق السعودي الروسي شيء مهم لتأمين العمل والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا في 2017 أسهمت في ترسيخ العلاقات وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
وأبدى الرئيس الروسي ترحيبه بنجاحات عمل اللجنة المشتركة الحكومية وتأسيس المجلس الاقتصادي بمشاركة عدد من كبار رجال الاعمال والوزراء من الجانبين والمشاركة في اجتماعه الاول وما سيتم خلاله من بحث اهم مجالات التعاون الثنائي والمستقبلي وتبادل الآراء حول الملفات الدولية، حيث تترأس المملكة مجموعة العشرين في السنة القادمة، مشيدا بدور المملكة المهم في المصالح الاقتصادية في العالم.
وأشاد الرئيس بوتين بلقائه سمو ولي العهد في قمة أوساكا الماضية، وما تم خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق في دعم أوبك سعيا لاستقرار أسعار النفط.
وأعرب عن تمنياته أن تدفع زيارته الحالية للمملكة في تطوير وتعزيز العلاقات الروسية السعودية.
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