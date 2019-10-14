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فيديو.. الملك سلمان لـ بوتين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حرص المملكة الدائم على توطيد العلاقات المشتركة مع روسيا الاتحادية.
وقال الملك سلمان في كلمة له أثناء استقبال الرئيس الروسي في قصر اليمامة اليوم إن المملكة تقدر لروسيا دورها المحوري في العالم وترحب بالرئيس الروسي والوفد المرافق له.
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