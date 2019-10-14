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2019-10-14 فيديو.. معزوفة أنت ملك تستقبل الملك سلمان والرئيس بوتين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أدت الفرق الموسيقية بالحرس الملكي معزوفة أنت ملك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة اليوم. وقد أجريت لرئيس رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.







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