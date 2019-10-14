الان تتابع إزالة التعديات على الأراضي بمخطط ولي العهد جنوب مكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة ـ الخليج 365 ـ محمد السويهري
أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات وإحداثات على عدد من الأراضي بمخطط ولي العهد (9) للأجزاء (ز-هـ) جنوب مكة، وذلك بمشاركة وزارة الإسكان ولجنة إزالة التعديات ومراقبة الأراضي.
وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، بأن الإحداثات المُزالة تضمنت (66) حظيرة مواشي و(5) مباني مسلحة بارتفاع دورين و(4) غرف من البلوك الإسمنتي ومستودعاً و(8) أراضي مسورة من البلوك الاسمنتي وسور من الشبك المعدني و(16) غرفة من الخشب إضافة إلى إزالة بيت من البيوت الجاهزة (كرفان) و(5) آبار.
وأشار “قدح” إلى استعادة جميع الإحداثات والتعديات وتسليمها لوزارة الإسكان لاستكمال المشاريع التنموية التي يجري العمل بها حالياً، منوهاً بأنه قد سبق أن تم تسليم وزارة الاسكان مخططين هما مخطط (9 د – 9ح) بمساحة إجمالية تبلغ (٥,٥٠٥,٢٤٠م٢) متراً مربعاً.
وأكّد “قدح”، أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة، مشيراً إلى أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن نتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.
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