ما هي الهدايا المتبادلة بين الملك سلمان وبوتين خلال زيارة الرئيس الروسي للرياض؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لوحة بعنوان " عطاء نجد " هدية تذكارية للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الذي يزور الرياض اليوم (الاثنين) ، فيما تسلم الملك من فخامته طائر (صقر) هدية بهذه المناسبة.



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