، خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس روسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "بوتين": بدون السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وفي مستهل المباحثات ألقى خادم الحرمين الشريفين الكلمة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس / فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية

أرحب بكم في المملكة العربية السعودية، مقدراً لفخامتكم تلبية الدعوة، ومتمنياً لكم وللوفد المرافق طيب الإقامة .

مشيداً بالعلاقات المتميزة بين بلدينا الصديقين في شتى المجالات، ونتطلع مع فخامتكم إلى تعزيزها في جميع المجالات .

إن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات مع فخامتكم والمسؤولين من البلدين فرصة كبيرة لتمتين أواصر الصداقة والروابط بين البلدين وتعميقها، والوصول إلى تطابق في الرؤى والمواقف السياسية .

فخامة الرئيس:

تقدر المملكة العربية السعودية لروسيا الاتحادية دورها الفاعل في المنطقة والعالم، ونتطلع للعمل مع فخامتكم دوماً في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز النمو الاقتصادي.

إن ما سنعمل عليه من فرص استثمارية وتجارية مشتركة بين البلدين من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات خصوصاً في مجال الطاقة؛ سيكون له نتائج إيجابية كبيرة على مصالح بلدينا وشعبينا .

مؤكدين دعمنا للتعاون الاستثماري القائم بين البلدين عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر ، ومرحبين باستثمار الصندوقين في أكثر من ثلاثين مشروعاً استثمارياً حتى الآن، ومؤكدين على الدور المهم لاجتماع اللجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأول الذي سيعقد خلال هذه الزيارة ودعمنا لها .

نجدد الترحيب بكم فخامة الرئيس .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

بعد ذلك، ألقى "بوتين"، كلمة أشار فيها إلى زيارته السابقة للمملكة في عام 2007م وما تم خلالها من تشاور حول تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين، مثمناً دور خادم الحرمين الشريفين في ترسيخ التعاون الروسي السعودي المتعدد المجالات والأبعاد.

وأكد أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا في 2017 أسهمت في ترسيخ العلاقات وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين .

وأبدى الرئيس الروسي ترحيبه بنجاحات عمل اللجنة المشتركة الحكومية وتأسيس المجلس الاقتصادي بمشاركة عدد من كبار رجال الاعمال والوزراء من الجانبين والمشاركة في اجتماعه الاول وما سيتم خلاله من بحث اهم مجالات التعاون الثنائي والمستقبلي وتبادل الآراء حول الملفات الدولية، حيث تترأس المملكة مجموعة العشرين في السنة القادمة، مشيدًا بدور المملكة المهم في المصالح الاقتصادية في العالم.

وأشاد "بوتين" بلقائه سمو ولي العهد في قمة أوساكا الماضية، وما تم خلاله من الاتفاق على مواصلة التنسيق في دعم اوبك سعيا لاستقرار أسعار النفط.

ولفت إلى أهمية التنسيق السعودي الروسي لتأمين الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وقال: أنا على يقين أنه بدون مشاركة المملكة العربية السعودية يستحيل تأمين التنمية المستدامة لأي من مشكلات المنطقة.

وأعرب عن تمنياته أن تدفع زيارته الحالية للمملكة في تطوير وتعزيز العلاقات الروسية السعودية.

وتم استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.

وحضر المباحثات، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني .

خادم الحرمين بوتين في السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير الملك سلمان بن عبدالعزيز