محمد بن مسعود - الدمام - اتفقت إدارة نادي الفتح مع المدير الفني فتحي الجبال على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين. وقدّمت إدارة النادي شكرها الجزيل لـ"الجبال" على الفترة التي قضاها مديراً فنياً للنادي. واتفقت إدارة نادي الفتح، مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا "Yannick Ferrera" لإدارة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الحالي. وكان "فيريرا" قد درّب عدداً من الفرق البلجيكية أبرزها (جينك وستاندارد لييج) قبيل انتقاله مؤخراً لنادي الفتح.نادي الفتح 14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 05:40 PM Advertisements "الفتح" يفسخ عقد مدربه "الجبال".. ويتعاقد مع البلجيكي "بانيك فيريرا" "الفتح" يفسخ عقد مدربه "الجبال".. ويتعاقد مع البلجيكي "بانيك فيريرا" اتفقت إدارة نادي الفتح مع المدير الفني فتحي الجبال على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين. وقدّمت إدارة النادي شكرها الجزيل لـ"الجبال" على الفترة التي قضاها مديراً فنياً للنادي. واتفقت إدارة نادي الفتح، مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا "Yannick Ferrera" لإدارة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الحالي. وكان "فيريرا" قد درّب عدداً من الفرق البلجيكية أبرزها (جينك وستاندارد لييج) قبيل انتقاله مؤخراً لنادي الفتح. الكلمات المفتاحية ، "الفتح" يفسخ عقد مدربه "الجبال".. ويتعاقد مع البلجيكي "بانيك فيريرا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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