الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الاقامة للمقيمين بالمملكة عبر أبشر

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من أكثر الأمور بحثًا عبر محركات البحث، وذلك لكافة المقيمين في المملكة، حيث يهتم بها المسافرين الباحثين عن عمل بداخل المملكة في مختلف الدول، وتُعد تأشيرة الذهاب والعودة من أكثر التأشيرات اهتمامًا من الكثيرين من الأفراد، وأصبح الآن بإمكان المقيمين الاستعلام عنها بكل سهولة بإتباع خطوات بسيطة إلكترونيًا.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة

أطلقت هيئة الجوازات السعودية خدمة إلكترونية جديدة تُمكن المقيمين بالمملكة من الاستعلام عن التأشيرة ومدة الإقامة المتاحة والمتبقية للبقاء داخل المملكة بصورة نظامية، حيث يتم الاستعلام إلكترونيًا بخطوات بسيطة دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المعنية، ويمكن أيضًا من خلال الخدمة تقديم طلب فيزا وتأشيرة ذهاب وعودة بحد أدنى ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن تزداد المدة حسب رغبة المقيم.

رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

تسعى المملكة للتسهيل على المقيمين بداخلها للاستعلام عن الخدمات التي يحتاجون إليها بكل سهولة ويسر، دون تضييع الوقت والجهد، ويتم ذلك بشكل بسيط عن طريق موقع مقيم الإلكتروني التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود ورقم جواز السفر، وذلك عن طريق الدخول عبر بوابة أبشر وإدخال كافة البيانات المطلوبة من الشخص، من بينها رقم الجواز والاسم، وبعد ملئ البيانات يتم طباعة الاستمارة الظاهرة وسداد رسوم التأشيرة مباشرة.