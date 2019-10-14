شاهد: هكذا يختار مربو الصقور في السعودية أسماء طيورهم

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء عرض عدد من ملاك ومربي الصقور، في معرض الصيد والصقور المقام حاليًا في مدينة الرياض، عددًا من طيورهم الجارحة، كاشفين عن أسمائها.

وترتبط أسماء الصقور والطيور الجارحة بشكل عام في السعودية، بالموروث المحلي، بحيث تشابه في كثير من الأحيان أسماء الأمكنة والأجواء وحتى الأشخاص، لكن لبعض الملاك رأي آخر في طريقة اختيار أسماء تلك الطيور.

ويقول مالك أحد الصقور، إنه اختار لطيره الجارح اسم ”حزم“؛ لأن صقره حازم في فعله، على حد قوله، فيما عزا آخر تسمية صقره بـ ”ورّاد“؛ لأنه ”يورّد على كل صيدة“ أي يلاحق كل الطرائد خلال الصيد.

واختار مربٍ آخر اسم ”مزيون“ لصقره؛ استنادًا لجمال طيره، كما يقول، بينما سمى أحدهم صقره بـ“فاروق“؛ لوجود فوارق بينه وبين باقي الصقور.

وسمى مالك صقر أبيض اللون، طيره ”برّاق“؛ تيمنًا بلون البرق الأبيض وسرعة صقره المشابهة للبرق، كما يزعم.

Advertisements

ويقام معرض الصقور والصيد السعودي، الذي يعرض كل متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفر والأسلحة، على مدار خمسة أيام، وسط حضور كثيف يعكس علاقة أبناء أكبر بلد خليجي بهواية الصيد وتربية الصقور الضاربة في عمق تاريخ شبه الجزيرة العربية.

ويعرض عدد من ملاك الصقور طيورهم باهظة الثمن في جانب من المعرض، بينما يروي صيادون محترفون تجاربهم مع الصيد قنص الطرائد جانب من الحضور، فيما يستقطب قسم بيع أسلحة الصيد العدد الأكبر من الزوار، ولا تغيب بعض الفعاليات الثقافية والترفيهية عن المكان.

حيث يوجد معرض للرسم، وأمسيات شعرية، ومزاد للصقور، بينما يجذب قسم بيع متطلبات الصيد ومتعلقات التخييم والسفر والأسلحة عددًا كبيرًا أيضًا من الزوار الباحثين عن أحدث الأدوات التي تسهل الرحلة وتوفر احتياجاتها.

ويكتسب المعرض صفة عالمية من خلال مشاركة 20 دولة فيه، فيما لا يقتصر زواره على السعوديين فقط، حيث يحضر مقيمون من مختلف الجنسيات بجانب السياح الذين بدأوا حديثًا بالتوافد على المملكة.

وشهدت مختلف أقسام المعرض حضوراً كبيراً، واتجهت أغلبية الحضور لقسم "الأسلحة" الذي بلغ عدد زواره من بعد صلاة الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءً، أكثر من 30 ألف زائر، ما أدى إلى توقف بيع تذاكر الدخول له، وإعادة جدولة المواعيد.