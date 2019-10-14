بسبب محمد رمضان.. إيقاف طيار ومساعده عن العمل

قررت وزارة الطيران المدني في مصر، توقيب طيار ومساعده، عن العمل؛ بعد أن سمحا للفنان محمد رمضان بقيادة الطائرة خلال توجهها إلى السعودية.

وقالت مصادر في وزارة الطيران: إنه ”تم إيقاف الطيار ومساعده بعد تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه محمد رمضان وهو يتولى قيادة الطائرة“.

وأضافت المصادر أنه ”بعد الاطلاع على الفيديو والتحقق منه، تبين أن المقطع صحيح وحدث بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة في مصر، وليس للشركة الوطنية ”مصر للطيران”.

يذكر أن الفنان محمد رمضان، نشر عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“، أمس الأحد، فيديو من داخل الطائرة، حيث دخل غرفة القيادة وجلس على مقعد الطيار.