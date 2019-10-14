بوتين يصل السعودية لأول مرة منذ 12 عاما

وصلت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى السعودية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز".

وذكر اوشاكوف أن الزيارة تهدف أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.

وأفاد بأن الجانبين "سيتبادلان الآراء حول القضايا الحيوية للأجندة الدولية بالتركيز على التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيبحثان الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج واليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

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وأوضح مراقبون أنه من المتوقع أن تتكلل الزيارة الثانية لبوتين إلى السعودية منذ 2007، بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات مختلفة.