شاهد: أصالة تركض حافية القدمين في السعودية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، للفنانة السورية أصالة نصري، وهي تركض بشكل عفوي في العاصمة السعودية الرياض.

وشارك مقدم البرامج، مصطفى الآغا، مقطع الفيديو لأصالة، وهي تركض حافية القدمين، وممسكة بحذائها في يدها، وذلك بعد انتهاء حفل "Joy Awards"، على هامش منتدى صناعة الترفية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلق "الآغا" على الفيديو كاتبا: "أصالة حافية القدمين ... أكثر نجمة مبدعة، عفوية وطبيعية وتلقائية يمكن أن تقابلها في حياتك".

وأعربت أصالة نصري عن سعادتها بحضورها حفل تكريم صناع الترفيه، الذي تم تنظيمه مساء أمس الأحد، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأبدت أصالة نصري سعادتها بحضور حفل تكريم صناع الترفيه، الذي أقيم أمس الأحد، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.