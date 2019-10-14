شاهد: كردي مزق القرآن يظهر مراسلاً لقناة إخبارية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، انتشرت عبر موقع تويتر قالوا إنها تفضح مراسل قناة “العربية” السعودية في سوريا والتي تسعى لتشويه وشيطنة تركيا وعملية “نبع السلام” بعدما اتضح حقيقة هوية هذا المراسل.

وغرد الكاتب السعودي تركي الشلهوب نشر هذه الصورة المزدوجة هو الآخر على حسابه بتويتر، حيث تظهر مراسل العربية أثناء تغطيته الأحداث وعلى الجانب الآخر للصورة نفس الشخص والذي ظهر يقوم بتمزيق المصحف وهي لقطة من فيديو سبق التقاطه سابقا لما وصفوه بأنه ناشط كردي حاقد على الإسلام والمسلمين.

وعلق الشلهوب على هذه الصورة بقوله :”قبل فترة قصيرة ظهر هذا الشخص، وهو يسيء للقرآن الكريم وقام بتمزيقه، وتفاخرَ بجريمته الوقحة، واليوم يظهر مراسلاً لقناة العربية”.

Advertisements

وفجرت هذه الصور غضب العديد من النشطاء تجاه القناة السعودية التي تحولت للعبة بأيدي ولي العهد يكايد بها خصومه بشكل صبياني دون حرج من اختلاق الأكاذيب والافتراءات.

ولم يتسن لنا التأكد من هوية الشخص الظاهر بالصورة وإذا ما كان فعلا مراسل العربية الحالي هو نفس الشخص الذي ظهر يمزق المصحف ويتفاخر بجريمته الوقحة.

وكانت حسابات تركية شهيرة نشرت قبل أيام مقطعا مصورا أظهر إرهابياً يتبع مليشات قسد (PKK-PYD)، وهو يعبث بمقدسات المسلمين ويمزق المصحف ويحرقه ويدوسه بقدمه وهو يفخر بذلك.