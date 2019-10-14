قرار مفاجئ من تركي آل الشيخ بشأن المسيئين له في مصر

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، سحب كل القضايا المرفوعة ضد مَن أساؤوا إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، مؤكداً أن لمصر مكانة كبيرة في قلبه.

وقال آل الشيخ في تدوينة له على حسابه في “فيسبوك”: “لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عما سلف، والمسامح كريم”.

وكان رئيس هيئة الترفيه أعلن قبل مدة مقاضاة عدد كبير من الأشخاص من بينهم إعلاميون، ممن تعرضوا له بالإساءة في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، معتبراً في حينه أن هذه الإساءات تمت بشكل ممنهج.