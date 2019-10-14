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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الإثنين)، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق، الذي وصل إلى الرياض اليوم في زيارة رسمية.
وكان الرئيس بوتين وصل إلى الرياض بعد ظهر اليوم الإثنين على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعدداً من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة للرئيس الشيشاني رمضان قادروف.
وكان في استقبال الرئيس بوتين والوفد المرافق بمطار الملك خالد في الرياض، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو و الصور لقطات من استقبال خادم الحرمين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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