أمين عسير يقف على تطوير ضفاف وادي المنسك ولعصان

وقف أمين منطقة عسير وليد الحميدي على عددٍ من المواقع التي تعمل أمانة عسير على بحث تطويرها بضفاف وادي المنسك ولعصان، ولمتابعة سير العمل في هذه المواقع، حيث وجه الحميدي بسرعة إنهاء هذه المشاريع وفقاً لما هو مخطط له وفقاً لأفضل معايير الجودة التي وضعتها الأمانة، كما استمع الحميدي خلال الجولة إلى شرح مفصل عن المشاريع التي تقوم بها الأمانة من خلال تطوير وتحسين وادي المنسك ولعصان، مؤكدا حرص أمير منطقة عسير تركي بن طلال على الزيارات الميدانية لكافة المشاريع في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة والوقوف على احتياجات كل منها لتلبيتها وتذليل العوائق التي تواجههم في تنمية كافة المرافق. من جانب آخر، أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 1664 كجم من المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال 3040 جولة رقابية، حيث صرح بذلك أمين منطقة عسير وليد الحميدي، مبينا أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 198 محلا وتحرير 1313 مخالفة.

745 عينة

أجرى مختبر أمانة منطقة عسير خلال سبتمبر الماضي فحصا لأكثر من 745 عينة متنوعة من العسل والخضروات وأغذية المطاعم المتعددة إلى جانب مسحات الأيدي الخاصة بالعمال، وأكد أمين منطقة عسير أن المختبر قام بتحليل وفحص عدد 706 عينات من العسل لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية، وتم تحديد عدد 585 عينة صالحة، وعدد 121 عينة غير مطابقة للمواصفات، وذلك من خلال القسم الكيميائي، إضافة إلى فحص 39 عينة خاصة بالاختبار البيولوجي، وتحديد 26 عينة صالحة و13 غير مطابقة للمواصفات، مبينا أن أمانة عسير أضافت المزيد من الاختبارات لمختبر الأمانة منها الكشف عن أنزيم الدياستيز diastasenumber واختبار الرطوبة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على توفير اختبار غذاء ملكة النحل، لافتا إلى أنه بخصوص السموم الفطرية فإنه يجري تجهيز الاختبارات الخاصة بهذا النوع من التحاليل وتوفير جهاز الكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR. وأعلن الحميدي عن قيام المختبر بتقديم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات وجولات ميدانية لسحب عينات الأغذية والعسل.

إغلاق

المقاهي أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 36 مقهى، بإشراف مباشر من قبل المشرف العام على البلديات الفرعية التابعة لها، حيث أوضح ذلك رئيس البلدية المكلف سليمان الشهراني، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق اللائحة الجديدة لرسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، مشددا على أن هذا الإجراء تم بعد 40 جولة على كافة أرجاء المحافظة شملت كافة المقاهي التي تقدم الشيشة للزبائن، ولم تلتزم بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم بنسبة 100% على منتجات التبغ التي تقدمها.