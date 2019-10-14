745 عينة
أجرى مختبر أمانة منطقة عسير خلال سبتمبر الماضي فحصا لأكثر من 745 عينة متنوعة من العسل والخضروات وأغذية المطاعم المتعددة إلى جانب مسحات الأيدي الخاصة بالعمال، وأكد أمين منطقة عسير أن المختبر قام بتحليل وفحص عدد 706 عينات من العسل لمقارنتها بالمواصفات القياسية السعودية، وتم تحديد عدد 585 عينة صالحة، وعدد 121 عينة غير مطابقة للمواصفات، وذلك من خلال القسم الكيميائي، إضافة إلى فحص 39 عينة خاصة بالاختبار البيولوجي، وتحديد 26 عينة صالحة و13 غير مطابقة للمواصفات، مبينا أن أمانة عسير أضافت المزيد من الاختبارات لمختبر الأمانة منها الكشف عن أنزيم الدياستيز diastasenumber واختبار الرطوبة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على توفير اختبار غذاء ملكة النحل، لافتا إلى أنه بخصوص السموم الفطرية فإنه يجري تجهيز الاختبارات الخاصة بهذا النوع من التحاليل وتوفير جهاز الكشف عن مصادر اللحوم من خلال جهاز البصمة الوراثية PCR. وأعلن الحميدي عن قيام المختبر بتقديم دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات وجولات ميدانية لسحب عينات الأغذية والعسل.
إغلاق
المقاهي أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 36 مقهى، بإشراف مباشر من قبل المشرف العام على البلديات الفرعية التابعة لها، حيث أوضح ذلك رئيس البلدية المكلف سليمان الشهراني، مبيناً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق اللائحة الجديدة لرسوم تقديم منتجات التبغ في المطاعم والمقاهي، مشددا على أن هذا الإجراء تم بعد 40 جولة على كافة أرجاء المحافظة شملت كافة المقاهي التي تقدم الشيشة للزبائن، ولم تلتزم بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بفرض رسوم بنسبة 100% على منتجات التبغ التي تقدمها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عسير يقف على تطوير ضفاف وادي المنسك ولعصان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.