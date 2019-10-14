السعودية اليوم / "تطوير للمباني" توقع مذكرة تفاهم مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

وقعت شركة "تطوير للمباني" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، اليوم، مذكرة تفاهم مع الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، وذلك للتعاون في تنفيذ المشروعات لصالح الجامعة.

وأكد المدير التنفيذي للأوقاف في الجامعة الدكتور عصام حسن كوثر أن مذكرة التفاهم تُعد خطوة مهمة وعملية للاستعانة بخبرات شركة "تطوير للمباني" بعد ما حققته من منجزات لافتة جعلت منها بيت خبرة وطنياً في هذا النوع من الإنشاءات.

ولفت الانتباه إلى أن الوقف العلمي بالجامعة يعتزم التوسع في مرافق الطفولة المبكرة، لمواكبة برامج رؤية المملكة 2030 الطموح, ومبادراتها الواعدة على صعيد جودة التعليم والاعتناء بالطفولة المبكرة عبر تطوير البنية التحتية وتوفير متطلبات البيئة التعليمية اللازمة وذات الجودة العالية.

من جهته أشار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التخصيص ودعم برامج الرؤية بشركة تطوير المباني المهندس عبدالرحمن مغربي إلى أن المذكرة تهدف إلى وضع المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي بين شركة تطوير للمباني والوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز في تنفيذ المشروعات التعليمية بدءًا من مشاريع برامج الحضانات ورياض الأطفال في جميع مناطق المملكة، مع إمكانية الدخول في علاقات تعاقدية مستقبلية.

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16:55ت م

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