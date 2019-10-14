السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستعرض إنجازات الأحوال المدنية بالمنطقة



سكاكا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة نادر بن غالب العتيبي.

ورحب سموه خلال الاستقبال بمدير فرع الأحوال المدنية بالمنطقة، مستعرضاً سموه سير العمل في الفرع والإنجازات التي حققها والإدارات التابعة له في محافظات المنطقة خلال الفترة الماضية.

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16:49ت م

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