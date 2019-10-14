السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر تشارك في المؤتمر العالمي للكوارث في الرياض



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي في المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي تستضيفه وزارة الصحة في مدينة

الرياض اليوم تحت شعار "من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والإستجابة للطوارئ" , تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

وتتمثل مشاركة الهيئة في المؤتمر بعدد من الآليات والتجهيزات التي يتم استخدامها في حال الكوارث لاسمح الله كما حرصت الهيئة خلال مشاركتها في المؤتمر على إقامة معرض توعوي يتم اطلاع الزوار من خلاله على العمل التطوعي بالهيئة وآلية الالتحاق به بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يتم إقامتها بشكل مستمر طوال العام بالاضافة الى أهم البرامج والتطبيقات التي أطلقتها الهيئة من قبل إدارة تقنية المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات الإنسانية بالهيئة لمحتاجيها .

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المملكة إلى إنشاء منصة التميز الالكترونية لتبادل المعرفة والخبرات فيما يخص طب الكوارث وإدارة الأزمات وتعزيز الابتكار، والرؤى، والبحث والتعاون في هذا المجال بين جميع الجهات المشاركة بما يعزز الدور التكاملي بينها.

كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة عدد من المحاور من أبرزها التأهب للطوارئ، وتقييم المخاطر، والطب الميداني والرعاية قبل دخول المستشفى في حالات الكوارث، والاستجابة للطوارئ، وفرق الاستجابة والتدابير الطبية المضادة، والتعليم والتدريب والبحث في طب الكوارث, إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتعلقة بأعمال طب الكوارث وإدارة الأزمات.

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16:23ت م

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