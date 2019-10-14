

سكاكا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح.

واستمع سموه من السائح عن تقرير لسير العمل بالفرع ومنجازته بمنطقة الجوف ومحافظاتها .

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره للسائح والعاملين معه متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية الاستقبال تسلم سمو نائب أمير منطقة الجوف درعًا من مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة .

// انتهى //

16:15ت م

0185





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.