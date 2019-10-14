السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد مؤتمرها السنوي العام في المغرب



القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية مؤتمرها السنوي العام التاسع عشر تحت عنوان "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، وذلك بمدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال المدة من 17 - 18 أكتوبر الجاري.

وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم أن المؤتمر -الذي يعقد تحت رعاية الملك محمد السادس عاهل المغرب- يتناول خمسة محاور هي: متطلبات تأسيس وتشغيل البنية التحتية الذكية وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتوطين تطبيقات البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية، وآليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، والإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية - نحو تحقيق أجندة 2030، وخيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك (نطاق إقليمي) عند استحداث وتوسيع المدى المعلوماتي والاتصالاتي للبنية التحتية الذكية وتوظيفها (نطاق وطني) في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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16:15ت م

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