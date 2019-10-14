السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شرطة المنطقة



سكاكا 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط .

واستمع سمو نائب أمير منطقة الجوف في بداية الاستقبال من اللواء قحاط, عن سير العمل في المنطقة والجهود التي يبذلها رجال الأمن في المنطقة .

وثمن سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد, جهود رجال الأمن في جميع قطاعات وأفرع الأمن العام ، متمنياً لهم التوفيق .

// انتهى //

16:13ت م

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