خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس روسيا الاتحادية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الاثنين)، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

كما كان في استقباله، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد أجريت للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس الروسي مستقبليه، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

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كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس روسيا الاتحادية.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح بوتين أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين كبار المسؤولين الروس المرافقين لفخامة رئيس روسيا الاتحادية خلال زيارته الحالية للمملكة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس روسيا الاتحادية.

حضر الاستقبال، الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن مشاري، والأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.