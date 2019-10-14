شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يشهد توقيع مذكرة إنشاء معرض السيرة النبوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية لإنشاء المعرض، والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية وسيكون موقعه ضمن مشروع الفيصلية.

ووقع المذكرة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد العيسى، ورئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة في نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي في مكة المكرمة بالعابدية، يحمل اسم «المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية»، حيث يتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الاسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الانبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته السامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية، في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وستوفر شركة وادي مكة للتقنية من خلال هذه المذكرة، موقعاً مميزاً للأرض التي سيقام عليها المعرض والمتحف ومكوناته، إضافة إلى موقع مؤقت لتدشين المرحلة الأولى، كما ستقدم الشركة أيضا خبرتها في تطوير وإدارة المشروع وإيجاد تقنيات حديثة لتشغيل المتحف والمعرض بما يخدم دور وتطلعات رابطة العالم الاسلامي، في إيضاح حقيقة الدعوة الإسلامية، ومد جسور التعاون الإسلامي والإنساني، والتعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة، وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والعناية بالتواصل الحضاري، ونشر ثقافة الحوار وربط ذلك بالسيرة النبوية الشريفة والحضارة الإسلامية العريقة.