شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم (الاثنين) في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.

وضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس روسيا الاتحادية وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الرسمي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، ومساعد رئيس روسيا الاتحادية يوري أوشاكوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الثقاقة فلاديمير ميدينسكي، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ووزير التطور الرقمي والاتصال والإعلام قنسطنطين نوسكوف، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، ووزير الزراعة دميتري باتروشيف، ووزيرة الصحة فيرونيكا سكفور تسوفا، ووزير البناء والإسكان والمرافق العامة فلاديمير ياكوشيف، والرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان، ومدير عام الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف.