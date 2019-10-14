أمير منطقة مكة المكرمة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي وجامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية لإنشاء المعرض والمتحف العالمي الدائم للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية وسيكون موقعة ضمن مشروع الفيصلية.

ووقع المذكرة الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والدكتورعبدالله بافيل رئيس مجلس ادارة شركة وادي مكة للتقنية مدير جامعة أم القرى ، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة في نشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف به والعمل على تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للإسلام عبر إنشاء معرض ومتحف دائم عالمي يحمل اسم "المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الاسلامية" حيث يتواكب إنشاؤه مع ضرورة التوعية بمحاسن الاسلام والتعريف الشامل بسيرة خاتم الانبياء والمرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسالته السامية، وشريعته السمحة، بالعلم والحكمة، عبر أحدث الأساليب والتقنيات، وإظهار جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة وخدمة الحرمين الشريفين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله.

وستعمل شركة وادي مكة على تطوير وادارة المشروع وايجاد تقنيات حديثة لتشغيل المتحف والمعرض بما يخدم دور وتطلعات رابطة العالم الاسلامي في ايضاح حقيقة الدعوة الاسلامية ومد جسور التعاون الاسلامي والانساني، والتعريف بالإسلام وبيان حقائقه وقيمه السمحة وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال والعناية بالتواصل الحضاري ونشر ثقافة الحوار وربط ذلك بالسيرة النبوية الشريفة والحضارة الإسلامية العريقة.