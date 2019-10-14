، فيديو.. مظلي يصطدم بعمود إنارة أمام ملك إسبانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مراسم الاحتفال الرسمي بالعيد الوطني للبلاد

شارك ملك إسبانيا فيليب السادس بمراسم احتفال بالعيد الوطني لبلاده، والتي شهدت وقوع حادث أدى إلى اصطدام مظلي بعمود للإنارة بعد تنفيذ قفزته.

ووفق "سبوتنيك"، فبينما كان الحاضرون يصفقون لهبوط المظلي الذي حمل علمًا كبيرًا لإسبانيا، إذا به يصطدم بعمود إنارة.

وبقي المظلي معلقًا لبعض الوقت، بينما كان المفترض أن يحط أمام المنصة الرسمية التي جلس عليها الملك "فيليبي" وزوجته "ليتيثيا" وابنتاهما، والذين صفقوا دعمًا له.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن المظلي قام بـ600 قفزة بالمظلة، مشيرة إلى أنه لم يصب بالحادث.