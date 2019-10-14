السعودية اليوم / اللجنة القنصلية السعودية الهندية تجتمع في الرياض



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

ناقش أعضاء اللجنة القنصلية

وبحث الاجتماع برئاسة وفد القنصلية السعودية وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري، ومن الجانب الهندي، دينيش كومار بتنايك السكرتير الإضافي للشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج، أوجه التعاون والتنسيق بما يخدم مواطني البلدين الصديقين .

// انتهى //

15:51ت م

0172



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واسناقش أعضاء اللجنة القنصلية السعودية الهندية خلال اجتماعهم اليوم في الرياض القضايا القنصلية المشتركة .وبحث الاجتماع برئاسة وفد القنصلية السعودية وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم بن ماجد الدوسري، ومن الجانب الهندي، دينيش كومار بتنايك السكرتير الإضافي للشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج، أوجه التعاون والتنسيق بما يخدم مواطني البلدين الصديقين .// انتهى //15:51ت م0172

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