السعودية اليوم / سمو أمير الباحة يستقبل وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للتنمية المناطقية



الباحة 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم , وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للتنمية المناطقية المهندس قاسم بن صالح القاسم والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه ، بالمهندس القاسم ومرافقيه ، متمنياً لهم زيارة موفقة للمنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن الجهات المعنية بالمنطقة تعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات, بتعاون ودعم الوزارات ذات العلاقة .

وناقش الأمير حسام بن سعود مع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط , عدد من الموضوعات التنموية في منطقة الباحة ، وخطط الوزارة الداعمة للمبادرات المختلفة ، وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

واستعرض المهندس القاسم أهم الخطط التي سيتم اتخاذها حيال التنمية بالمنطقة ، معرباً عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة الباحة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، متطلعاً إلى أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها للمنطقة وأهلها في ظل الدعم ألا محدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - وما يتطلع إليه سمو أمير المنطقة والأهالي.

حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي ومدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة خالد بن شخص.

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15:49ت م

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