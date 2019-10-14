السعودية اليوم / كلية التقنية للبنات بعرعر تعلن عن انطلاق دورات تدريبية ضمن مبادرة "اتقن "



عرعر 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت كلية التقنية للبنات بعرعر عن انطلاق دورات تدريبية في التطبيقات المكتبية " مايكروسوف أوفيس"و صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني و إدارة الفعاليات والمناسبات, بالإضافة الى دورة في التجميل وتصفيف الشعر وذلك ضمن مبادرة أتقن " عبر الرابط التالي https://ctc.tvtc.gov.sa/#/.

وأوضحت الكلية مراعاة شروط التسجيل بأن تكون المتقدمة سعودية الجنسية وإحضار صورة باقة الهوية الوطني ,لافتة النظر إلى أن شهادة الدورة معتمده من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواقع 16 ساعة تدريبية . // انتهى//

15:38ت م

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