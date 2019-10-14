السعودية اليوم / أمانة جدة تقيم ورشة عمل حول مفهوم الجودة والتميز المؤسسي



جدة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

أقامت أمانة محافظة جدة، بمقرها اليوم، ورشة عمل حول مفهوم الجودة والتميز المؤسسي، ضمن أعمال منتدى أسبوع الجودة البلدي تحت شعار "صح_من_أول_مرة".

وقدّم الورشة المتخصص في إدارة الجودة والمحاضر بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور هاني بن عبدالرحمن العمري، تحدث فيها عن مفهوم الجودة والتمييز المؤسسي، وعن تطبيق الجودة في بيئة العمل، وسط حضورٍ لافت لمنسوبي ومنسوبات أمانة جدة.

وتخلل الورشة نقاشات, ثم أقيمت مسابقة أسبوع الجودة البلدي لليوم الثاني التي تهدف إلى تحفيز الموظفين على الأداء المتميز وتعزيز الجودة لدى إدارات الأمانة وبلدياتها.

فيما اختتمت أعمال اليوم الثاني بفوز ثلاث موظفات بالأمانة بجوائز قيمة, ضمن المسابقة اليومية للمنتدى، وجرى تكريم الدكتور هاني العمري على مساهمته الملهمة، والفعّالة في إنجاح المنتدى.

يُذكر أن أعمال المنتدى تأتي حرصًا من الأمانة على نشر ثقافة الجودة لدى منسوبيها للقيام بدورها الوطني المنوط بها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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15:28ت م

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