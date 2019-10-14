السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم غداً بالقاهرة



القاهرة 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

تنطلق غداً بالعاصمة المصرية القاهرة أعمال المؤتمر العالمي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي يستمر لمدة يومين تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" بمشاركة وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم.

ويناقش مؤتمر الأمانة هذا العام أربعة محاور رئيسية هي: "الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" ، و"تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد" ، و"مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي.. الإطار المنهجي" ، و"إدارة الخلاف الفقهي… الواقع والمأمول".

وتتضمن أعمال المؤتمر 3 ورش عمل بعنوان "مهارات التواصل الفعال للقيادات الدينية"، و"عرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى"، و"الفتوى وتكنولوجيا المعلومات"، فضلاً عن جلسة حوارية من المنتظر أن يتم بثها على الهواء مباشرة بعنوان: "نحو إستراتيجية رشيدة لإدارة الحوار الفقهي".

ويشهد المؤتمر هذا العام إطلاق العديد من المبادرات التاريخية المهمة التي سيتم طرحها في ختام أعمال المؤتمر، يأتي في مقدمتها: إطلاق وثيقة "التسامح الفقهي والإفتائي"، وإعلان اليوم العالمي للإفتاء.

وسيُطرح خلال المؤتمر عدد من الإصدارات، من بينها: "إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية"، و"المكتبة الإلكترونية للإنتاج الإفتائي"، و"الأسس والأساليب العلمية للإفتاء"، و"إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الإفتائية"، و"معجم فقه النوازل"، و"جمهرة أعلام المفتين" الجزء الثاني، و"المؤشر العالمي للفتوى" الإصدار الثاني، وموسوعة صناعة الفتوى بين النظرية والتطبيق باللغة الإنجليزية.

// انتهى //

15:28ت م

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