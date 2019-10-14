السعودية اليوم / حملة السلامة المرورية بطريف تواصل فعالياتها



طريف 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

تواصل الحملة التوعوية للسلامة المرورية بعنوان "قيادتي" فعالياتها في قاعة الأهالي بطريف التي نظمتها شركة أرامكو

وقدم خلال الحملة محاضرة عن القيادة لـ95 طالبا من المدارس الثانوية بمحافظة طريف, تناولت شهادات السلامة بالقيادة، والعمر المناسب للقيادة والالتزام بأنظمة المرور.

// انتهى //

15:26ت م

0156



طريف 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واستواصل الحملة التوعوية للسلامة المرورية بعنوان "قيادتي" فعالياتها في قاعة الأهالي بطريف التي نظمتها شركة أرامكو السعودية وقدم خلال الحملة محاضرة عن القيادة لـ95 طالبا من المدارس الثانوية بمحافظة طريف, تناولت شهادات السلامة بالقيادة، والعمر المناسب للقيادة والالتزام بأنظمة المرور.// انتهى //15:26ت م0156

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