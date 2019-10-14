السعودية اليوم / سمو أمير نجران يشيد بالتحول التقني في كتابات العدل



نجران 15 صفر 1441هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على الإحصاء السنوي لكتابة العدل بمحافظة شرورة، قدمه رئيس كتابة العدل، سالم بن سليمان آل معروف.

وأشاد سموه بالقفزات التطويرية التي تشهدها مرافق وزارة العدل، ومنها كتابات العدل، في التحول التقني، والتوجه نحو سبل حديثة تضمن الدقة والجودة والتسهيل على المستفيدين، في إطار رؤية المملكة 2030.

وأظهر التقرير إنجاز خمسة آلاف و612 وكالة وإقرارًا، وأكثر من ألفي عقار، بين انتقال ملكية، ورهن وتعديل صكوك وغيرها.

//انتهى//

15:12ت م

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