السعودية اليوم / (1887) موظفاً حكومياً وموظفة يلتحقون بـ (74) برنامجاً تدريبياً بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع



الرياض 15 صفر 1441 هـ الموافق 14 أكتوبر 2019 م واس

استقبل معهد الإدارة العامة اليوم (1887) موظفا حكوميا وموظفة، للالتحاق بـ(74) برنامجاً تدريبياً ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض، والفرع النسائي بالدمام، والفرع النسائي بجدة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (504) موظفين حكوميين، بـ(20) برنامجاً تدريبياً، هي:

إدارة الأداء الوظيفي، وإدارة التغيير التنظيمي، وإدارة الجودة الشاملة، وإدارة النزاع في بيئة العمل، وأساسيات شبكات الحاسب الآلي، وإعداد التقارير، وإعداد المراسلات، وإعداد الهياكل والأدلة التنظيمية، والإبداع الإداري، والإشراف الإداري، والإلقاء الفعال، والجداول الإلكترونية (Excel)، والعروض التقديمية (Power Point)، والمتابعة الإدارية، وتقدير تكاليف المشاريع الهندسية، ومعالجة النصوص، ومهارات التعامل مع ضغوط العمل، وإدارة الفعاليات، والذكاء العاطفي، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل. كما ينفذ المركز الرئيس للمعهد بالرياض برنامجين تدريبيين موجهين هما (الدعم الفني للحاسب الآلي، ومبادئ التحليل الاقتصادي) ويلتحق بهما (50) متدرباً.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (336) موظفاً حكومياً، بـ(13) برنامجاً تدريبياً، وهي:

إدارة الجودة الشاملة، وإعداد التقارير، والإبداع الإداري، والتفويض، والقيود المحاسبية الحكومية، والمتابعة الإدارية، وتطوير الإجراءات والنماذج الإدارية، وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المنشآت الصحية والطبية، ومعالجة النصوص، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والتنسيق الإداري، ومهارات التعامل مع المرؤوسين، ومهارات بناء فرق العمل. كما ينفذ فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة برنامجاً موجهاً هو (إدارة المشاريع)، يلتحق به (25) متدرباً.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (230) موظفا حكوميا، بـ(9) برامج تدريبية، وهي:

أساسيات أمن المعلومات، والتفاوض مع الموردين، والجداول الإلكترونية (Excel)، والمتابعة الإدارية، ومباشرة الأموال العامة، ومنازعات التأديب، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، والاتصال الفعال في العمل، والتنسيق الإداري.

كما ينفذ فرع المعهد بالمنطقة الشرقية برنامجاً موجهاً هو (تهيئة الموظف الجديد)، يلتحق به (25) متدرباً.

وفي الفرع النسائي للمعهد بالرياض تلتحق (214) موظفة حكومية بـ (8) برامج تدريبية، وهي:

إدارة برامج التثقيف الصحي، وإدارة وصيانة نظام الخادم في بيئة Windows، وأساسيات أمن المعلومات، والأعمال التجارية، والحسابات الختامية الحكومية، وتطوير خِدْمات المستفيدين، ومهارات التعامل مع الرؤساء، والمحاسبة الحكومية في الفروع.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (244) موظفًا حكوميًا بـ(9) برامج تدريبية، وهي:

إدارة الأداء الوظيفي، وإدارة الوقت، والإبداع الإداري، والجرائم المعلوماتية، والعروض التقديمية (Power Point)، وبرمجة قاعدة البيانات MS Access، وتحليل العلاقة بين المتغيرات، وتحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، وإدارة المعلومات الشخصية (Outlook).

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق (90) موظفة حكومية بـ(4) برامج تدريبية، هي:

إعداد التقارير(2)، ومهارات بناء فرق العمل(2).

وفي فرع المعهد النسائي بمنطقة مكة المكرمة تلتحق (169) موظفة حكومية بـ(7) برامج تدريبية، وهي : الإلقاء الفعال، والجرائم المعلوماتية، وتطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، ومعالجة النصوص، وأصول المحاسبة الحكومية، والاتصال الفعال في العمل(2).

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15:02ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.