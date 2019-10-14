السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل مدير السعودية اليوم التعليم بالمنطقة



جيزان ١٥ صفر ١٤٤١هـ الموافق ١٤ أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي, وذلك بعد صدور قرار تكليفه مديراً عاماً للتعليم بالمنطقة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر لشرح مفصل عن الفعاليات التي نفذتها الإدارة للاحتفال باليوم الوطني بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة في عدد من المواقع بمحافظات المنطقة وعن البرامج والمبادرات والخطط التي تنفذها الإدارة سعياً للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين البيئة داخل المدارس وتحسين نواتج التعليم ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي وتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة بمدارس المنطقة والتخلص من المباني المستأجرة وتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، والبرامج التي ستنفذها الإدارة خلال العام الدراسي الحالي.

من جانبه أعرب مدير عام التعليم بجازان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من سموه الكريم والذي أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات المحلية والدولية لطلاب وطالبات المنطقة .

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14:58ت م

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