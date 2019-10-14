شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس الروسي والان مع التفاصيل
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
كما كان في استقبال ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقد أجريت الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.
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