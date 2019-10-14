شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى يصل السعودية والان مع التفاصيل

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ووصلت طائرة الرئيس الروسى إلى مطار الملك خالد الدولى فى الرياض، وكان فى استقباله وفد سعودى بمشاركة أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز. وكشف الرئيس التنفيذى للصندوق الروسى للاستثمار المباشر كيريل ديميتريف، أن الصندوق سيوقّع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

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وقال ديميتريف -في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، إن "قيمة اتفاقاتنا مع المملكة ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حاليًا، وستكون إحدى الشركات مختصة في صناعة النفط ، وستستثمر في شراكة مع أرامكو السعودية، لإنتاج مواد مهمة للشركات الروسية وأرامكو، وشركات عديدة أخرى حول العالم".

وأشار إلى أن هناك توافقًا كبيرًا فى مجال الزراعة، واصفًا القرار السعودى بتقليل القيود على استيراد القمح الروسي بأنه "خطوة تاريخية"، معبرًا عن اعتقاده بوجود فرص كبيرة في المجال الزراعي بين روسيا والمملكة، منوهًا بأن الاتفاق مع واحد من أكبر اللاعبين السعوديين في المجال الزراعي سيؤكد هذه العلاقة الزراعية.